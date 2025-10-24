Motor Lublin – Widzew Łódź: gdzie oglądać?
W drugim piątkowym meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy zagrają kluby, które w ostatnim czasie podążają w odmiennych kierunkach. Motor Lublin zmaga się z serią dwóch porażek z rzędu. Z kolei Widzew Łódź pokonał swoich dwóch ostatnich przeciwników i liczy na kolejny sukces. Gdzie oglądać to spotkanie?
Zobacz zapowiedź meczu Motor Lublin – Widzew Łódź
Motor Lublin – Widzew Łódź: transmisja TV
Zaplanowany na piątek (24 października) mecz z udziałem Motoru Lublin i Widzewa Łódź rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Spotkanie to skomentują Bartosz Gleń i Wojciech Jagoda.
Motor Lublin – Widzew Łódź: stream online
Piątkowy mecz Motor Lublin – Widzew Łódź będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.
Motor Lublin – Widzew Łódź: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Motoru 37%
- Remis 0%
- Wygrana Widzewa 63%
27+ Votes
Motor Lublin – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy wskazują na Widzew Łódź jako faworyta tego meczu. Zdarzenie zakładające wygraną gości można zagrać po kursie 2.57. Współczynnik na sukces Motoru Lublin to zaś 2.90. Jeżeli uważasz, że tego wieczoru nie poznamy zwycięzcy, kurs na remis wynosi 3.60.
