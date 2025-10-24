Motor Lublin - Widzew Łódź transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na piątek (24 października) mecz 13. kolejki Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Lindon Selahi

Motor Lublin – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

W drugim piątkowym meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy zagrają kluby, które w ostatnim czasie podążają w odmiennych kierunkach. Motor Lublin zmaga się z serią dwóch porażek z rzędu. Z kolei Widzew Łódź pokonał swoich dwóch ostatnich przeciwników i liczy na kolejny sukces. Gdzie oglądać to spotkanie?

Zobacz zapowiedź meczu Motor Lublin – Widzew Łódź

Motor Lublin – Widzew Łódź: transmisja TV

Zaplanowany na piątek (24 października) mecz z udziałem Motoru Lublin i Widzewa Łódź rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Spotkanie to skomentują Bartosz Gleń i Wojciech Jagoda.

Motor Lublin – Widzew Łódź: stream online

Piątkowy mecz Motor Lublin – Widzew Łódź będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

Motor Lublin – Widzew Łódź: kto wygra?

Motor Lublin – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy wskazują na Widzew Łódź jako faworyta tego meczu. Zdarzenie zakładające wygraną gości można zagrać po kursie 2.57. Współczynnik na sukces Motoru Lublin to zaś 2.90. Jeżeli uważasz, że tego wieczoru nie poznamy zwycięzcy, kurs na remis wynosi 3.60.

Motor Lublin Widzew Łódź 2.84 3.50 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2025 20:36 .

Kiedy odbędzie się mecz Motor Lublin – Widzew Łódź? Zaplanowany na piątek (24 października) mecz Motor Lublin – Widzew Łódź rozpocznie się o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć mecz Motor Lublin – Widzew Łódź? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, a także online w Canal+ Online.

