Paris Saint-Germain i AS Monaco zmierzą się ze sobą w sobotnim meczu Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Monaco – PSG, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 14. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się od hitowego starcia. A w nim Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z AS Monaco. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po szalonym spotkaniu w Lidze Mistrzów z Tottenhamem Hotspur (5:3).

AS Monaco natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o ostatmim występie, który miał miejsce w Champions League. Gospodarze sobotniego starcia tylko podzielili się punktami w starciu z Pafosem (2:2). Nadchodząca rywalizacja na Stade Louis II zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Monaco – PSG, transmisja w TV

Spotkanie AS Monaco – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4.

Monaco – PSG, transmsja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Monaco – PSG, kto wygra?

Monaco – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.60. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 4.80.

AS Monaco Paris Saint-Germain 4.80 4.40 1.60 Odds are subject to change. Last updated 28 listopada 2025 08:41

Gdzie oglądać mecz Monaco – PSG? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 4, a także na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Monaco – PSG? Mecz odbędzie się już w sobotę (29 listopada) o godzinie 17:00.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.