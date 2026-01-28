Monaco – Juventus, gdzie oglądać?
W środowy wieczór kibice piłki nożnej będą mogli śledzić wiele interesujących starć w ramach 8. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Jedno z nich odbędzie się na Stade Louis II, gdzie AS Monaco przed własną publicznością podejmie Juventus FC. Francuzi przystąpią do tego meczu po remisie z Le Havre (0:0).
Juventus natomiast znakomicie zaprezentował się w ostatnim meczu. Podopieczni Luciano Spallettiego rozgromili w derbach SSC Napoli (3:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
Monaco – Juventus, transmisja w TV
Spotkanie AS Monaco – Juventus FC nie będzie w pełni transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie w ramach Multiligi, która będzie transmitowana na antenie Canal+ Extra 1.
Monaco – Juventus, transmisja online
Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
Monaco – Juventus, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Monaco 0%
- remisem 0%
- wygraną Juventusu 100%
1+ Votes
Monaco – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 3.30.
Mecz nie będzie transmitowany w telewizji. Fragmenty obejrzysz jedynie w Multilidze, która będzie transmitowana na Canal+ Extra 1. Rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.
