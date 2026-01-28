AS Monaco – Juventus FC: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.01.2026)

Juventus FC w środowy wieczór zagra w Lidze Mistrzów z AS Monaco. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Jonathan David
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Monaco – Juventus, gdzie oglądać?

W środowy wieczór kibice piłki nożnej będą mogli śledzić wiele interesujących starć w ramach 8. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Jedno z nich odbędzie się na Stade Louis II, gdzie AS Monaco przed własną publicznością podejmie Juventus FC. Francuzi przystąpią do tego meczu po remisie z Le Havre (0:0).

Juventus natomiast znakomicie zaprezentował się w ostatnim meczu. Podopieczni Luciano Spallettiego rozgromili w derbach SSC Napoli (3:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Monaco – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie AS Monaco – Juventus FC nie będzie w pełni transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie w ramach Multiligi, która będzie transmitowana na antenie Canal+ Extra 1.

Monaco – Juventus, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Monaco – Juventus, kto wygra?

Monaco – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 3.30.

AS Monaco
Juventus FC
4.30
3.60
1.78
Odds are subject to change. Last updated 28 stycznia 2026 19:56
Gdzie oglądać mecz Monaco – Juventus?

Mecz nie będzie transmitowany w telewizji. Fragmenty obejrzysz jedynie w Multilidze, która będzie transmitowana na Canal+ Extra 1. Rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Monaco – Juventus?

Mecz odbędzie się już w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.

