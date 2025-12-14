Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Milan – Sassuolo, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 15. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od bardzo ciekawego starcia. A w nim AC Milan przed własną publicznością podejmie US Sassuolo. Rossoneri przystąpią do tej rywalizacji po niezwykle ważnym zwycięstwie nad Torino (3:2).

Sassuolo również dobrze wspomina swój ostatni występ. Beniaminek Serie A okazał się bowiem lepszy od Fiorentiny (3:1). Nadchodząca rywalizacja na San Siro zapowiada się zatem niezwykle interesująco, ponieważ oba zespoły są pozytywnym zaskoczeniem trwającej kampanii.

Milan – Sassuolo, transmisja w TV

Spotkanie AC Milan – Sassuolo obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Milan – Sassuolo, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.



Milan – Sassuolo, kto wygra?

Milan – Sassuolo, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną mediolańczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.43. W przypadku zwycięstwa Sassuolo natomiast sięga nawet 7.10.

AC Milan Sassuolo 1.43 4.40 7.10 Odds are subject to change. Last updated 13 grudnia 2025 09:50

Gdzie oglądać mecz Milan – Sassuolo? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Milan – Sassuolo? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 12:30.

