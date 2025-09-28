AC Milan w niedzielę (28 września) podejmie na San Siro lidera Serie A, czyli Napoli. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Sprawdź gdzie oglądać mecz Milan - Napoli.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan – Napoli: gdzie oglądać za darmo?

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

AC Milan i SSC Napoli zmierzą się ze sobą w hicie 5. kolejki Serie A. Aktualnie po czterech meczach to dwie najlepsze drużyny w lidze, które zajmują pierwsze dwa miejsca. W tabeli dzielą ich zaledwie trzy punkty, co jest spowodowane porażką Rossonerich na starcie sezonu. Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania będą podopieczni Maxa Allegriego. Sprawdź typy na mecz Milan – Napoli.

Jak oglądać mecz Milan – Napoli w Betclic TV?

Mecz Milan – Napoli możesz obejrzeć w Betclic TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Poniżej przedstawiamy instrukcję:

Załóż konto u bukmachera Betclic, podając podczas rejestracji kod promocyjny GOALPL Postaw dowolny zakład o wartości minimum 2 zł Transmisja meczu Milan – Napoli zostanie odblokowania. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” w Betclic

Milan – Napoli: transmisja TV

Spotkanie Milan – Napoli, czyli hit 5. kolejki Serie A odbędzie się w niedzielę wieczorem (28 września) o godzinie 20:45 na San Siro. Starcie można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Mecz skomentuje duet Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Milan – Napoli: stream online

Niedzielne starcie Milan – Napoli można oglądać także w internecie. Transmisja będzie dostępna na stronie elevensports.pl. Aby odblokować dostęp do meczu należy wykupić odpowiedni pakiet.

Milan – Napoli: kto wygra?

