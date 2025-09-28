AC Milan – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2025)

AC Milan - Napoli, czyli hit 5. kolejki Serie A odbędzie się w niedzielę (28 września). Fani calcio już zacierają ręce na spotkanie Maxa Allegriego z Antonio Conte. Sprawdź typy na mecz Milan - Napoli.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Milan – Napoli: typy bukmacherskie

Przed nami hit 5. kolejki Serie A, czyli mecz Milan – Napoli. Według bukmacherów faworytem będą gospodarze, choć to goście są niepokonani w lidze od początku sezonu. Biorąc pod uwagę formę obu zespołów, a zwłaszcza historię bezpośrednich spotkań uważam, że w niedzielę wieczorem większe powody do zadowolenia będą mieć fani Partenopei. Dla bezpieczeństwa można dodać remis. Mój typ: Napoli wygra lub będzie remis.

Milan – Napoli: ostatnie wyniki

Max Allegri i Milan udowodnili, że porażka na start sezonu z Cremonese (1:2) była tylko wypadkiem przy pracy. Potwierdza to seria czterech zwycięstw z rzędu. Mediolańczycy wygrali z Lecce (2:0), Bologną (1:0), Udinese (3:0) i ponownie z Lecce w Pucharze Włoch (3:0). Warto odnotować, że w każdym ze spotkań zachowali czyste konto. Aktualnie zajmują 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów.

Napoli od początku sezonu pokazuje, że ich celem w Serie A będzie historyczna obrona Scudetto. W czterech meczach odnieśli komplet zwycięstw, co zapewniło im 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Na wczesnym etapie rozgrywek wypracowali sobie już przewagę nad resztą stawki. W pokonanym polu zostawili m.in. Pizę (3:2), Fiorentinę (3:1), Cagliari (1:0) czy Sassuolo (2:0). Jedyna porażka przydarzyła się w Lidze Mistrzów, gdy lepszy okazał się Manchester City (0:2).

Milan – Napoli: historia

Napoli w poprzednim sezonie dwukrotnie pokazało wyższość nad Milanem. Antonio Conte i spółka wygrali na San Siro (2:0), a potem przed własną publicznością (2:1). Wcześniej w lutym 2024 roku górą byli Rossoneri, wygrywając u siebie (1:0). Z kolei dwa poprzednie starcia kończyły się remisami (2:2) w lidze i (1:1) w Lidze Mistrzów.

Milan – Napoli: kursy bukmacherskie

AC Milan został wskazany przez bukmachera Betclic jako faworyt niedzielnego meczu z Napoli. Najwidoczniej analitycy uważają, że atut gry przed własną publicznością wystarczy, aby w starciu z mistrzem Włoch zgarnąć komplet punktów.

AC Milan SSC Napoli 2.10 3.13 3.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2025 08:18 .

Milan – Napoli: kto wygra?

Kto wygra mecz? Milan

Remis

Napoli Milan 100%

Remis 0%

Napoli 0% 3+ Votes

Milan – Napoli: przewidywane składy

Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan – Pulisic, Gimenez

Napoli: Milinkovic-Savic – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola – Lobotka – Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay – Hojlund

Milan – Napoli: transmisja meczu

Mecz Milan – Napoli odbędzie się w niedzielę (28 września) o godzinie 20:45 na San Siro. Transmisja zostanie udostępniona na kanale Eleven Sports 1, a także w usłudze Betclic TV. Załóż konto z kodem GOALPL i postaw dowolny kupon, a dostęp do transmisji zostanie odblokowany w sekcji „Zakłady Live”.

