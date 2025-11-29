AC Milan i Lazio zmierzą się ze sobą w sobotnim hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Milan – Lazio, gdzie oglądać?

W sobotni wieczór odbędzie się mecz na szczycie 13. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AC Milan przed własną publicznością podejmie Lazio. Mediolańczycy przystąpią do tej rywalizacji w świetnych nastrojach, po tym jak udało im się przed tygodniem pokonać w derbach Inter Mediolan (1:0).

Lazio również dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Maurizio Sarriego w pewnym stylu pokonali Lecce (2:0). Nadchodząca rywalizacja na San Siro zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Milan – Lazio, transmisja w TV

Spotkanie AC Milan – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Milan – Lazio, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Milan – Lazio, kto wygra?

Milan – Lazio, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną mediolańczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 5.75.

AC Milan Lazio Rzym 1.70 3.70 5.50 Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 19:37

Gdzie oglądać mecz Milan – Lazio? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Milan – Lazio? Spotkanie odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godzinie 20:45.

