Miedź Legnica – Wisła Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (29.08.2025)

Miedź – Wisła, gdzie oglądać?

Wisła Kraków zdobyła komplet punktów w sześciu meczach, a w piątek mierzy się na wyjeździe z Miedzią. W Legnicy nigdy jeszcze nie wygrała, a w dodatku najbliższy rywal sprawił jej mnóstwo kłopotów w minionym sezonie. Po zmianie trenera Miedź poprawiła wyniki, wygrywając dwa ostatnie spotkania. Czy to wystarczy na rozpędzoną Białą Gwiazdę, która wyśmienicie funkcjonuje w grze ofensywnej?

Miedź – Wisła, transmisja TV

Piątkowy mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Miedź – Wisła, transmisja online

W internecie ten mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.

Miedź – Wisła, kto wygra?

Miedź – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Wisła Kraków przystąpi do tego starcia jako wielki faworyt. Kurs na wygraną gości wynosi raptem 1.61. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Miedzi Legnica jest to 4.60. Kurs na remis wynosi z kolei 4.00. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Miedź Legnica Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 09:03 .

Gdzie oglądać mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków? Mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków można oglądać w telewizji na TVP Sport i w internecie na sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków? Piątkowy mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30.

