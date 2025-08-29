Miedź Legnica – Wisła Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (29.08.2025)

Miedź – Wisła, gdzie oglądać?
Wisła Kraków zdobyła komplet punktów w sześciu meczach, a w piątek mierzy się na wyjeździe z Miedzią. W Legnicy nigdy jeszcze nie wygrała, a w dodatku najbliższy rywal sprawił jej mnóstwo kłopotów w minionym sezonie. Po zmianie trenera Miedź poprawiła wyniki, wygrywając dwa ostatnie spotkania. Czy to wystarczy na rozpędzoną Białą Gwiazdę, która wyśmienicie funkcjonuje w grze ofensywnej?
Miedź – Wisła, transmisja TV
Piątkowy mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale TVP Sport.
Miedź – Wisła, transmisja online
W internecie ten mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.
Miedź – Wisła, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy uważają, że to Wisła Kraków przystąpi do tego starcia jako wielki faworyt. Kurs na wygraną gości wynosi raptem 1.61. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Miedzi Legnica jest to 4.60. Kurs na remis wynosi z kolei 4.00.
