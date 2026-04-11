Metalkas 2. Ekstraliga: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (11.04.2026)

W sobotę rozpocznie się 2. kolejka Metalkas 2. Ekstraligi. Tego dnia zaplanowano dwa spotkania – H. Skrzydlewska Orzeł Łódź zmierzy się z Polonią Piła, a Innpro ROW Rybnik podejmie Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Sprawdź, gdzie oglądać te mecze na żywo.

PressFocus Na zdjęciu: Wiktor Przyjemski

Większe emocje zapowiada jednak rywalizacja w Rybniku, gdzie naprzeciw siebie staną spadkowicz z Ekstraligi oraz jeden z głównych kandydatów do awansu. W składzie gości zobaczymy Wiktora Przyjemskiego, który w poprzednich sezonach był ważnym ogniwem Motoru Lublin. Teraz młody zawodnik wraca na zaplecze Ekstraligi i z pewnością będzie chciał ponownie przypomnieć o swoim potencjale.

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Polonia Piła, transmisja w TV i online



Spotkanie H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Polonia Piła będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i w internecie. Transmisję przeprowadzi kanał Canal+ Sport 5, natomiast dostęp online zapewni platforma Canal+ Online. Początek meczu zaplanowano na godzinę 14:00.

Innpro ROW Rybnik – Abramczyk Polonia Bydgoszcz, transmisja w TV i online

Jeśli planujesz obejrzeć spotkanie Innpro ROW Rybnik – Abramczyk Polonia Bydgoszcz, możesz to zrobić zarówno w telewizji, jak i w internecie. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 5, a online mecz obejrzysz za pośrednictwem platformy Canal+ Online. Pierwszy bieg zaplanowano na godzinę 16:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.