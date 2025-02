SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Mecz Wisły dzisiaj: transmisja

Wisła Kraków przystąpi dzisiaj do drugiej części sezonu, w którym jej celem jest wywalczenie awansu do Ekstraklasy. Wiślacy zdają sobie sprawę, że nie będzie o to łatwo, ale nie zamierzają się poddawać. Pierwszy krok wiosną w tym kierunku chcą zrobić w dzisiejszym meczu u siebie, w którym podejmować będą Znicza Pruszków. Biała Gwiazda jest zdecydowanym faworytem do wygranej.

Dzisiejszy mecz Wisła – Znicz rozpocznie się się o godzinie 17:00. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale TVP Sport, natomiast za pośrednictwem internetu spotkanie można oglądać na platformie Betclic TV oraz na stronie sport.tvp.pl.

Mecz Wisły dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Kibice Wisły Kraków mogą spać spokojnie, bowiem praktycznie wszystkie jej ligowe spotkania są pokazywane na kanałach Telewizji Polskiej. Nie inaczej jest w przypadku dzisiejszego meczu ze Zniczem. Mecz będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Z kolei chcąc oglądać mecz online można skorzystać z jednej z dwóch opcji – platformy Betclic TV lub strony sport.tvp.pl.

Mecz Wisły: kto wygra?

