Mecz Świątek dzisiaj na żywo – transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (25.04.2026)

Iga Świątek rozegra kolejny mecz na turnieju WTA w Madrycie. Sprawdź, o której godzinie Polka zagra z Ann Li oraz gdzie oglądać transmisję na żywo w TV i online.

Mecz Świątek dzisiaj na żywo – transmisja. O której godzinie?

Iga Świątek w sobotnie popołudnie rozegra kolejne spotkanie w trakcie turnieju WTA w Madrycie. Tym razem na drodze polskiej tenisistki stanie Ann Li. 24-latka do swojego meczu przystąpi w roli faworytki.

Mecz Świątek – Li odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia 2026 roku, o godzinie 14:30. Niemniej w tego typu wydarzeniach, godzina rozpoczęcia może jeszcze delikatnie się przesunąć, jeśli wcześniejsze spotkania potrwają dłużej.

Polka do starcia podejdzie po pewnej wygranej nad Darią Snigur, zajmującą 98. miejsce w rankingu WTA. Tym samym Świątek zaliczyła udany powrót do gry. Teraz liczy natomiast na kolejne zwycięstwo na kortach ziemnych, co może być dobrym przygotowaniem do rywalizacji we French Open, które wystartuje już 18 maja.

Na drodze Polki stanie Ann Li, która ostatnio w pokonanym polu zostawiła Alycię Parks. Tym samym reprezentantka Stanów Zjednoczonych wróciła na zwycięski szlak po przegranej w Rouen z Martą Kostjuk z Ukrainy. Parks aktualnie zajmuje 84. miejsce w rankingu WTA.

Spotkanie Igi Świątek z Ann Li będzie transmitowane w telewizji na antenie CANAL+ Sport 2. Transmisja online dostępna będzie również w usłudze streamingowej CANAL+.

Dla Świątek nadchodzący mecz 1/16 finału turnieju WTA Madrid Open to kolejny istotny krok w budowaniu rytmu gry na kortach ziemnych. Spotkanie będzie okazją nie tylko do potwierdzenia dobrej dyspozycji, ale też do dalszego wzmacniania pewności siebie przed kluczowymi startami w tej części sezonu. Kibice ponownie będą oczekiwać solidnego występu i kontrolowanego zwycięstwa, które pozwoli spokojnie zameldować się w następnej rundzie.

