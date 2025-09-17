Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Holandia (17.09.2025)

Reprezentacja Polski rozegra swój trzeci pojedynek na mistrzostwach świata siatkarzy 2025. Rywalem biało-czerwonych będzie Holandia. Sprawdź, gdzie obejrzysz mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo oraz o której godzinie grają podopieczni Nikoli Grbicia.

Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Wilfredo Leon

Mecz siatkówki na żywo dziś: transmisja za darmo

Dzisiejsze spotkanie Polska – Holandia można obejrzeć również za darmo w serwisie STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł, aby odblokować dostęp do transmisji online. Mecz można śledzić wygodnie na telefonie, tablecie lub komputerze – bez dodatkowych opłat. Cały proces nie zajmie Ci więcej niż 5 minut!

Polska – Holandia: transmisja w telewizji i online

Pojedynek Polaków z Holandią pokażą kanały Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisję online przeprowadzi również Polsat Box Go, gdzie można obejrzeć wszystkie mecze mistrzostw świata siatkarzy 2025.

Kiedy mecz siatkarzy Polska – Holandia?

Trzecie spotkanie biało-czerwonych w turnieju odbędzie się w środę, 17 września 2025 roku. Stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie B, ponieważ zarówno Polacy, jak i Holendrzy wygrali swoje dwa pierwsze mecze.

O której mecz polskich siatkarzy?

Mecz Polska – Holandia rozpocznie się o 12:00 czasu polskiego. To starcie będzie dla biało-czerwonych najtrudniejszym sprawdzianem w fazie grupowej.

Polska – Holandia: zapowiedź

Polacy rozpoczęli turniej od dwóch pewnych zwycięstw – 3:0 nad Rumunią oraz 3:0 nad Katarem. Holendrzy także pozostają niepokonani – pokonali Rumunię 3:0 i Katar 3:1. Stawką środowego spotkania będzie pierwsze miejsce w grupie i rozstawienie przed fazą pucharową.

Biało-czerwoni są faworytem, ale Holendrzy mogą sprawić sporo problemów – ich atutem jest mocna zagrywka i doświadczenie na arenie międzynarodowej. Nikola Grbić podkreśla, że jego drużyna musi utrzymać koncentrację, by potwierdzić rolę kandydata do złota.

