Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Holandia (17.09.2025)

Mecz siatkówki na żywo dziś: transmisja za darmo
Polska – Holandia: transmisja w telewizji i online
Pojedynek Polaków z Holandią pokażą kanały Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisję online przeprowadzi również Polsat Box Go, gdzie można obejrzeć wszystkie mecze mistrzostw świata siatkarzy 2025.
Kiedy mecz siatkarzy Polska – Holandia?
Trzecie spotkanie biało-czerwonych w turnieju odbędzie się w środę, 17 września 2025 roku. Stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie B, ponieważ zarówno Polacy, jak i Holendrzy wygrali swoje dwa pierwsze mecze.
O której mecz polskich siatkarzy?
Mecz Polska – Holandia rozpocznie się o 12:00 czasu polskiego. To starcie będzie dla biało-czerwonych najtrudniejszym sprawdzianem w fazie grupowej.
Polska – Holandia: zapowiedź
Polacy rozpoczęli turniej od dwóch pewnych zwycięstw – 3:0 nad Rumunią oraz 3:0 nad Katarem. Holendrzy także pozostają niepokonani – pokonali Rumunię 3:0 i Katar 3:1. Stawką środowego spotkania będzie pierwsze miejsce w grupie i rozstawienie przed fazą pucharową.
Biało-czerwoni są faworytem, ale Holendrzy mogą sprawić sporo problemów – ich atutem jest mocna zagrywka i doświadczenie na arenie międzynarodowej. Nikola Grbić podkreśla, że jego drużyna musi utrzymać koncentrację, by potwierdzić rolę kandydata do złota.
