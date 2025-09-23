Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV. Gdzie oglądać za darmo? (23.09.2025)

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja za darmo
Dzisiejszy mecz Realu Madryt z Levante rozpocznie się o godzinie 21:30. Spotkanie będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Po rejestracji z kodem GOAL wystarczy postawić dowolny zakład za minimalną kwotę, aby odblokować dostęp do transmisji.
Jak oglądać mecz Levante – Real Madryt w STS TV
- Zarejestruj się w STS z kodem GOAL z tego linku,
- Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł,
- Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu!
Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV
Dzisiejszy mecz Realu Madryt będzie transmitowany w TV na kanale Eleven Sports 1. Początek transmisji zaplanowano na godzinę 21:25.
Dzisiejszy mecz Realu Madryt: gdzie oglądać?
Mecz Realu Madryt można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 1, ale również online. Transmisja jest dostępna na stronie elevensports.pl oraz na płatnych platformach streamingowych – Polsat BOX Go i Canal+ Online.
Dzisiejszy mecz Realu Madryt z Levante rozpocznie się o godzinie 21:30 czasu polskiego.
