Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV. Gdzie oglądać za darmo? (23.09.2025)

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV. Gdzie oglądać za darmo? Spotkanie Królewskich z Levante będzie dostępne w standardowej telewizji oraz online.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja za darmo

Dzisiejszy mecz Realu Madryt z Levante rozpocznie się o godzinie 21:30. Spotkanie będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Po rejestracji z kodem GOAL wystarczy postawić dowolny zakład za minimalną kwotę, aby odblokować dostęp do transmisji.

Jak oglądać mecz Levante – Real Madryt w STS TV

Zarejestruj się w STS z kodem GOAL z tego linku, Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł, Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu!

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV

Dzisiejszy mecz Realu Madryt będzie transmitowany w TV na kanale Eleven Sports 1. Początek transmisji zaplanowano na godzinę 21:25.

Dzisiejszy mecz Realu Madryt: gdzie oglądać?

Mecz Realu Madryt można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 1, ale również online. Transmisja jest dostępna na stronie elevensports.pl oraz na płatnych platformach streamingowych – Polsat BOX Go i Canal+ Online.

Kiedy i o której mecz Realu Madryt? Dzisiejszy mecz Realu Madryt z Levante rozpocznie się o godzinie 21:30 czasu polskiego.

