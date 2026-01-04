Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (04.01.2026)

Mecz Realu dzisiaj: gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo ze spotkania Real Madryt – Real Betis będzie dostępna w TV oraz online. Sprawdź, na jakim programie zostanie wyemitowany ten pojedynek. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 16:15.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Mecz Realu dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisję meczu Real Madryt – Real Betis w ramach 18. kolejki La Ligi możesz obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Dostęp odblokujesz po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 złote. Po spełnieniu tych warunków stream włączy się automatycznie – można odpalić go na komputerze, smartfonie lub tablecie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak włączyć transmisję meczu Realu w STS TV za darmo?

Aby uruchomić stream ze starcia Real – Betis w STS TV, wykonaj następujące kroki:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Następnie postaw dowolny zakład za minimum 2 złote, Wejdź w zakładkę „zakłady na żywo” i wybierz transmisję Real – Betis.

Mecz Realu dzisiaj: na jakim programie w TV?

Mecz między Realem Madryt a Realem Betis będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 1. W tej stacji zawody skomentują Michał Wszołek oraz Sebastian Chabiniak. Początek transmisji już w tę niedzielę, 4 stycznia 2026 roku o godzinie 16:15.

Mecz Realu dzisiaj: stream online

Stream online meczu Realu z Betisem będzie dostępny za pośrednictwem internetu – na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Bezpłatną alternatywą jest natomiast STS TV – po rejestracji z naszym kodem promocyjnym GOAL i postawieniu kuponu za 2 złote.

Mecz Realu dzisiaj: gdzie obejrzeć? Spotkanie Realu z Betisem będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, w serwisie streamingowym ElevenSports.pl, a także bezpłatnie w specjalnej usłudze STS TV. Mecz Realu dzisiaj: o której godzinie? Pojedynek pomiędzy Realem Madryt a Realem Betis w ramach 18. serii gier hiszpańskiej ekstraklasy rozpocznie się już w tę niedzielę, czyli 4 stycznia 2026 roku, o godzinie 16:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.