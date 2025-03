Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt do swojego meczu 29. kolejki La Liga przystąpi zajmując drugie miejsce w tabeli i mając trzy punkty straty do prowadzącej Barcelony. Królewscy mogą odrobić tę stratę, przynajmniej na kilkanaście godzin, w dzisiejszym meczu z Leganes. Drużyna Carlo Ancelottiego do rywalizacji przed własną publicznością przystąpi w roli zdecydowanego faworyta.

Dzisiejszy mecz Realu Madryt zaplanowany jest na godzinę 21:00. Telewizyjna transmisja z meczu Królewskich z Leganes dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Z meczu dostępna będzie również transmisja za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za 2 zł. Dzięki temu uzyskasz dostęp do platformy na 24 godziny.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja z zaplanowanego na sobotę (29 marca) ligowego spotkania Realu Madryt z Leganes jest dostępna zarówno w telewizji, jak i online. Rywalizację można oglądać “na żywo” na kanale Eleven Sports 1. Za pośrednictwem internetu spotkanie można śledzić między innymi na platformach STS TV i CANAL+ online.

Mecz Realu Madryt: kto wygra?

