Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt rozegra dzisiaj pierwsze półfinałowe spotkanie Pucharu Króla. Królewscy, którzy są faworytem do awansu do finału, zmierzą się na wyjeździe z Realem Sociedad. Drużyna Carlo Ancelottiego przystąpi do tego spotkania osłabiona, bowiem w składzie zabraknie między innymi Kyliana Mbappe. Dublerzy powinni jednak pomóc Królewskim w rozstrzygnięciu spotkania na ich korzyść.

Dzisiejszy mecz Real Sociedad – Real Madryt rozpocznie się o godzinie 21:30. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale TVP1. Z kolei drogą internetową transmisja dostępna będzie na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Ćwierćfinałowe spotkanie Realu Madryt w Pucharze Króla można oglądać w telewizji i online. Mecz będzie transmitowany na kanale TVP1 oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Transmisja będzie dostępna także dla użytkowników aplikacji TVP Sport.

Mecz Realu Madryt: kto wygra?

