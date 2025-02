Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt rozpocznie we wtorek rywalizację w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Królewskimi nie udało się zakończyć rywalizacji w fazie ligowej w pierwszej ósemce, dlatego też musi brać udział w fazie play-off. To samo tyczy Manchesteru City, a właśnie on będzie rywalem zespołu Carlo Ancelottiego w walce o awans do 1/8 finału. To niewątpliwie hit tej rundy.

Mecz Manchester City – Real Madryt rozegrany zostanie we wtorek (11 lutego) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 1. Dostępna będzie również transmisja za pośrednictwem internetu. Znajdziesz ją na platformie CANAL+ online.

Manchester City – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Dzisiejszy hit Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City i Realem Madryt można oglądać w TV i za pośrednictwem internetu. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ 1 Extra, natomiast internetowa na platformie CANAL+ online. Pakiet Super Sport pozwalający na oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów można uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie, decydując się na roczną ofertę. Możesz z niej skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony .

