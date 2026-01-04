Real Madryt podejmie na własnym stadionie Real Betis w ciekawie zapowiadającym się meczu 18. kolejki La Ligi. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie w TV oraz online.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real Madryt – Real Betis: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Real Madryt – Real Betis w ramach 18. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy możesz obejrzeć za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS po dokonaniu szybkiej rejestracji i następnie postawieniu dowolnego zakładu za 2 złote.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Real – Betis:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Następnie postaw dowolny zakład za minimum 2 złote, Wejdź w zakładkę „zakłady live” i wybierz transmisję Real – Betis.

Po wykonaniu tych kroków transmisja uruchomi się automatycznie. Mecz obejrzysz bez żadnych opłat na komputerze, telefonie lub tablecie. Co ważne, dostęp odblokujesz w kilka minut – nawet jeśli spotkanie już trwa. Wystarczy spełnić kilka powyższych warunków.

Real Madryt – Real Betis: gdzie obejrzeć?

Mecz Real Madryt – Real Betis odbędzie się w niedzielę, 4 stycznia 2026 roku o godzinie 16:15. Interesujące spotkanie 18. kolejki La Ligi pokaże w telewizji stacja Eleven Sports 1. Na tym kanale dzisiejsze zawody skomentują Michał Wszołek oraz Sebastian Chabiniak.

Real Madryt – Real Betis: stream online

Transmisję online z potyczki w ramach 18. serii gier ligi hiszpańskiej obejrzysz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Natomiast darmowy dostęp zapewnia STS TV – należy zarejestrować się u bukmachera z kodem GOAL i postawić zakład za minimum 2 zł.

Gdzie oglądać za darmo mecz Real Madryt – Real Betis? Darmową transmisję zapewnia STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu dowolnego zakładu. W powyższym artykule znajdziesz instrukcję uzyskania dostępu. Gdzie oglądać w telewizji mecz Real Madryt – Real Betis? Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Real Madryt – Real Betis? Spotkanie odbędzie się już w niedzielę, 4 stycznia o godzinie 16:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.