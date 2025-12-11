Mecz Rakowa dzisiaj: transmisja TV i online za darmo. Gdzie oglądać? (11.12.2025)

Raków zagra ze Zrinjskim Mostar w 5. kolejce Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz w TV oraz online.

Mecz Rakowa dzisiaj: transmisja online

Spotkanie Rakowa Częstochowa ze Zrinjskim w 5. kolejce Ligi Konferencji będzie można obejrzeć w internecie dzięki platformie Polsat Box Go. Usługa umożliwia legalne śledzenie meczu na żywo, a dzięki akcji STS można otrzymać specjalny, trzymiesięczny voucher zapewniający dostęp w promocyjnych warunkach.

Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?

Załóż konto w STS z kodem GOALGO,

Przy rejestracji zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną,

Wpłać pierwszy depozyt w wysokości co najmniej 50 zł,

Voucher do Polsat Box Go zostanie wysłany SMS-em lub e-mailem.

Mecz Rakowa dzisiaj: transmisja TV

Pojedynek Raków Częstochowa – Zrinjski będzie można oglądać na żywo w telewizji na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Początek transmisji zaplanowano na godzinę 21:00.

Mecz Rakowa dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu będzie dostępna zarówno w TV (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2), jak i w streamie online poprzez platformę Polsat Box Go. Jest to jedyne legalne źródło internetowej relacji na żywo.

O której dzisiejszy mecz Rakowa?

Mecz Raków Częstochowa – Zrinjski zostanie rozegrany 11 grudnia o godzinie 21:00. Spotkanie odbędzie się na ArcelorMittal Park, gdzie Raków rozgrywa mecze europejskie.

