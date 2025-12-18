Legia Warszawa zagra dzisiaj z Lincoln Red Imps w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja z tego meczu.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Mecz Legii dzisiaj: transmisja online

Dzisiejszy mecz Legii Warszawa z Lincoln Red Imps można obejrzeć online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?

Załóż konto w STS z kodem GOALGO,

Podczas rejestracji zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,

Wpłać minimum 50 zł w ramach pierwszego depozytu,

Odbierz voucher do Polsat Box Go w wiadomość SMS lub e-mail.

Mecz Legii dzisiaj: transmisja TV

Transmisja TV z dzisiejszego meczu Legii Warszawa z Lincoln Red Imps będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Extra 3. Początek o godzinie 21:00.

Mecz Legii dzisiaj: gdzie obejrzeć?

W telewizji dzisiejszy mecz Legii można obejrzeć na kanałach Polsat Sport Extra 3. Natomiast transmisja online będzie dostępna za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

O której godzinie dzisiejszy mecz Legii?

Dzisiejszy (18 grudnia) mecz Legii Warszawa z Lincoln Red Imps rozpocznie się o godzinie 21:00.

