Mecz Legii dzisiaj: transmisja TV i online za darmo. Gdzie oglądać? (11.12.2025)

16:58, 11. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa zagra dzisiaj z FC Noah w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja z tego meczu.

Mileta Rajović
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Mecz Legii dzisiaj: transmisja online

Dzisiejszy mecz Legii Warszawa z FC Noah można obejrzeć online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Teraz dostęp do usługi można otrzymać na atrakcyjnych warunkach dzięki akcji STS. Bukmacher rozdaje trzymiesięczny vouchery.

Oglądaj Ligę Konferencji w Polsat Box Go! Odbierz 3-miesięczny voucher od STS

Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?

  • Załóż konto w STS z kodem GOALGO,
  • Podczas rejestracji zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  • Wpłać minimum 50 zł w ramach pierwszego depozytu,
  • Odbierz voucher do Polsat Box Go w wiadomość SMS lub e-mail.

Mecz Legii dzisiaj: transmisja TV

Transmisja TV z dzisiejszego meczu Legii Warszawa z FC Noah będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek o godzinie 18:45.

Mecz Legii dzisiaj: gdzie obejrzeć?

W telewizji dzisiejszy mecz Legii można obejrzeć na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Natomiast transmisja online będzie dostępna za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

O której godzinie dzisiejszy mecz Legii?

Dzisiejszy (11 grudnia) mecz Legii Warszawa z FC Noah rozpocznie się o godzinie 18:45.

