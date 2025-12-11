Mecz Legii dzisiaj: transmisja TV i online za darmo. Gdzie oglądać? (11.12.2025)

Legia Warszawa zagra dzisiaj z FC Noah w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja z tego meczu.

Mecz Legii dzisiaj: transmisja online

Dzisiejszy mecz Legii Warszawa z FC Noah można obejrzeć online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Teraz dostęp do usługi można otrzymać na atrakcyjnych warunkach dzięki akcji STS. Bukmacher rozdaje trzymiesięczny vouchery.

Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?

Załóż konto w STS z kodem GOALGO,

Podczas rejestracji zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,

Wpłać minimum 50 zł w ramach pierwszego depozytu,

Odbierz voucher do Polsat Box Go w wiadomość SMS lub e-mail.

Mecz Legii dzisiaj: transmisja TV

Transmisja TV z dzisiejszego meczu Legii Warszawa z FC Noah będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek o godzinie 18:45.

Mecz Legii dzisiaj: gdzie obejrzeć?

W telewizji dzisiejszy mecz Legii można obejrzeć na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Natomiast transmisja online będzie dostępna za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

O której godzinie dzisiejszy mecz Legii?

Dzisiejszy (11 grudnia) mecz Legii Warszawa z FC Noah rozpocznie się o godzinie 18:45.

