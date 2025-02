SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Ruben Vinagre

Mecz Legii dzisiaj: transmisja

Legia Warszawa w rundzie wiosennej nie odniosła jeszcze ani jednego zwycięstwa. Drużyna Goncalo Feio zremisowała 1:1 z Koroną Kielce i przegrała 0:1 z Piastem Gliwice. Dzisiaj będzie starała się przełamać. Okazję ma ku temu dobrą, bowiem przed własną publicznością zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Dla Legii to również okazja do zmniejszenia straty do nadal prowadzącego w tabeli Lecha Poznań.

Dzisiejsze spotkanie Legia – Puszcza rozegrane zostanie w sobotę (15 lutego) o godzinie 20:15. Telewizyjna transmisja z tego tego spotkania bedzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Rywalizację można również oglądać drogą internetową na platformie CANAL+ online.

Mecz Legii dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Prawami do pokazywania wszystkich meczów PKO Ekstraklasy dysponuje stacja CANAL+. I to właśnie na jej kanałach i w jej usługach będzie można oglądać mecz Legia – Puszcza. Transmisja w telewizji prowadzona będzie na kanale CANAL+ Sport 3, natomiast za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online.

Mecz Legii: kto wygra?

