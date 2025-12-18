Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV i online za darmo. Gdzie oglądać? (18.12.2025)

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja online
Lecha Poznań zmierzy się na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Spotkanie mistrza Polski można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Obecnie dostęp do usługi można zdobyć w promocyjnych warunkach dzięki akcji STS, w ramach której rozdawane są trzymiesięczne vouchery.
Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?
- Załóż konto w STS z kodem GOALGO,
- Podczas rejestracji wyraź zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną,
- Wpłać co najmniej 50 zł jako pierwszy depozyt,
- Voucher do Polsat Box Go otrzymasz w wiadomości SMS lub e-mail.
Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV
Mecz Sigma Ołomuniec – Lech Poznań będzie dostępny w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 2. Spotkanie będzie także dostępne w transmisji łączonej w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.
Mecz Lecha dzisiaj: gdzie obejrzeć?
Mecz można śledzić w telewizji (Polsat Sport Premium 2) oraz w streamie online na platformie Polsat Box Go. To jedyne legalne źródło transmisji internetowej.
O której dzisiejszy mecz Lecha?
Spotkanie Sigma Ołomuniec – Lech Poznań rozpocznie się w czwartek (18 grudnia) o godzinie 21:00.
