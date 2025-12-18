Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV i online za darmo. Gdzie oglądać? (18.12.2025)

19:13, 18. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań zagra na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec w 6. kolejce Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie w TV oraz online.

Michał Gurgul
PressFocus Na zdjęciu: Michał Gurgul

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja online

Lecha Poznań zmierzy się na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Spotkanie mistrza Polski można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Obecnie dostęp do usługi można zdobyć w promocyjnych warunkach dzięki akcji STS, w ramach której rozdawane są trzymiesięczne vouchery.

Oglądaj Ligę Konferencji w Polsat Box Go! Odbierz 3-miesięczny voucher od STS

Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?

  • Załóż konto w STS z kodem GOALGO,
  • Podczas rejestracji wyraź zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną,
  • Wpłać co najmniej 50 zł jako pierwszy depozyt,
  • Voucher do Polsat Box Go otrzymasz w wiadomości SMS lub e-mail.

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV

Mecz Sigma Ołomuniec – Lech Poznań będzie dostępny w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 2. Spotkanie będzie także dostępne w transmisji łączonej w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Mecz Lecha dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz można śledzić w telewizji (Polsat Sport Premium 2) oraz w streamie online na platformie Polsat Box Go. To jedyne legalne źródło transmisji internetowej.

O której dzisiejszy mecz Lecha?

Spotkanie Sigma Ołomuniec – Lech Poznań rozpocznie się w czwartek (18 grudnia) o godzinie 21:00.

