Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV i online za darmo. Gdzie oglądać? (18.12.2025)

Lech Poznań zagra na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec w 6. kolejce Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie w TV oraz online.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Gurgul

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja online

Lecha Poznań zmierzy się na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Spotkanie mistrza Polski można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Obecnie dostęp do usługi można zdobyć w promocyjnych warunkach dzięki akcji STS, w ramach której rozdawane są trzymiesięczne vouchery.

Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?

Załóż konto w STS z kodem GOALGO,

Podczas rejestracji wyraź zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną,

Wpłać co najmniej 50 zł jako pierwszy depozyt,

Voucher do Polsat Box Go otrzymasz w wiadomości SMS lub e-mail.

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV

Mecz Sigma Ołomuniec – Lech Poznań będzie dostępny w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 2. Spotkanie będzie także dostępne w transmisji łączonej w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Mecz Lecha dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz można śledzić w telewizji (Polsat Sport Premium 2) oraz w streamie online na platformie Polsat Box Go. To jedyne legalne źródło transmisji internetowej.

O której dzisiejszy mecz Lecha?

Spotkanie Sigma Ołomuniec – Lech Poznań rozpocznie się w czwartek (18 grudnia) o godzinie 21:00.

