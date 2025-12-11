Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV i online za darmo. Gdzie oglądać? (11.12.2025)

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja online
Spotkanie Lecha Poznań z Mainz w 5. kolejce Ligi Konferencji będzie można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Obecnie dostęp do usługi można zdobyć w promocyjnych warunkach dzięki akcji STS, w ramach której rozdawane są trzymiesięczne vouchery.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?
- Załóż konto w STS z kodem GOALGO,
- Podczas rejestracji wyraź zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną,
- Wpłać co najmniej 50 zł jako pierwszy depozyt,
- Voucher do Polsat Box Go otrzymasz w wiadomości SMS lub e-mail.
Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV
Pojedynek Lech Poznań – Mainz będzie dostępny w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Studio i transmisja rozpoczną się o godzinie 21:00.
Mecz Lecha dzisiaj: gdzie obejrzeć?
Mecz można śledzić zarówno w telewizji (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1), jak i w streamie online na platformie Polsat Box Go. To jedyne legalne źródło transmisji internetowej.
O której dzisiejszy mecz Lecha?
Spotkanie Lech Poznań – Mainz odbędzie się 11 grudnia o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.