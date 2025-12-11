Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV i online za darmo. Gdzie oglądać? (11.12.2025)

Lech Poznań zagra z FSV Mainz w 5. kolejce Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie w TV oraz online.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja online

Spotkanie Lecha Poznań z Mainz w 5. kolejce Ligi Konferencji będzie można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Obecnie dostęp do usługi można zdobyć w promocyjnych warunkach dzięki akcji STS, w ramach której rozdawane są trzymiesięczne vouchery.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?

Załóż konto w STS z kodem GOALGO,

Podczas rejestracji wyraź zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną,

Wpłać co najmniej 50 zł jako pierwszy depozyt,

Voucher do Polsat Box Go otrzymasz w wiadomości SMS lub e-mail.

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV

Pojedynek Lech Poznań – Mainz będzie dostępny w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Studio i transmisja rozpoczną się o godzinie 21:00.

Mecz Lecha dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz można śledzić zarówno w telewizji (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1), jak i w streamie online na platformie Polsat Box Go. To jedyne legalne źródło transmisji internetowej.

O której dzisiejszy mecz Lecha?

Spotkanie Lech Poznań – Mainz odbędzie się 11 grudnia o godzinie 21:00.

