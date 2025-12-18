Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja TV i online za darmo. Gdzie oglądać? (18.12.2025)

Jagiellonia zagra dzisiaj z AZ Alkmaar w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja z tego meczu.

Obserwuj nas w

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja online

Dzisiejszy mecz Jagiellonii Białystok z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji Europy można obejrzeć online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Dostęp do usługi można teraz uzyskać na atrakcyjnych warunkach dzięki akcji STS, który rozdaje trzymiesięczne vouchery.

Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?

Załóż konto w STS z kodem GOALGO ,

, Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,

Wpłać minimum 50 zł w ramach pierwszego depozytu,

Odbierz voucher do Polsat Box Go w wiadomości SMS lub e-mail.

Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja TV

Transmisja telewizyjna z meczu Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Extra 1. Start spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.

Mecz Jagiellonii dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Dzisiejszy mecz Jagiellonii można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport Extra 1. W internecie transmisja będzie dostępna w serwisie Polsat Box Go.

O której godzinie dzisiejszy mecz Jagiellonii?

Dzisiejszy (11 grudnia) mecz Jagiellonii Białystok z AZ Alkmaar rozpocznie się o godzinie 21:00.