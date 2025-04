Jagiellonia Białystok w pierwszym meczu o awans do półfinałowym meczu zagra dzisiaj z Betisem. Spotkanie w Sewilli rozpocznie się o 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać dzisiejszy mecz Jagiellonii.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja

Jagiellonia Białystok notuje w tym sezonie świetną przygodę z europejskimi pucharami. Nie zamierza jednak na tym poprzestawać i do ćwierćfinałowej rywalizacji z Realem Betis przystępuję z wiarą w sprawienie niespodzianki. Dzisiaj rozegrane zostanie pierwsze spotkanie, które odbędzie się w Sewilli. Jagiellonia do Hiszpanii udała się licząc na powrót do kraju z korzystnym wynikiem przed meczem rewanżowym.

Dzisiejsze spotkanie Betis – Jagiellonia rozpocznie się o godzinie 21:00. Kibice mecz będą mogli oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Transmisja “na żywo” prowadzona będzie na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2, a także na platformie Polsat Box Go.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bonus 400 zł za remis do 10. minuty w meczu Betis – Jagiellonia

Superbet przygotował dzisiejsze spotkanie Jagiellonii świetną ofertę. Klientom, którzy założą konto z kodem promocyjnym GOAL, oferuje aż 400 zł bonusu za wytypowanie remisu do 10. minuty w tym spotkaniu. Do zgarnięcia takiej kwoty wystarczy zakład postawiony za zaledwie 2 zł. Poniżej wyjaśniamy zasady tej oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw za 2 zł zakład pojedynczy na remis do 10. minuty w meczu Betis – Jagiellonia. Zakład zaliczany do promocji to: Mecz – do X minuty – Remis – 10. Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz extra bonus 400 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Betis – Jagiellonia: gdzie oglądać na żywo?

Dzisiejszy mecz Betisu z Jagiellonią nie będzie pokazywany w otwartej telewizji. Posiadający prawa do transmisji Polsat rywalizację obu zespołów pokaże na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2. Ponadto mecz za pośrednictwem internetu będą mogli obejrzeć posiadacze odpowiedniego pakietu na platformie Polsat Box Go.

Betis – Jagiellonia: sonda

Czy Jagiellonia uniknie porażki w Sewilli? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.