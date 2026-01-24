Mecz Igi Świątek dzisiaj: transmisja. Kalinskaja – Świątek: gdzie oglądać? (24.01.2026)

Iga Świątek walczy o awans do 1/8 finału Australian Open 2026. Sprawdź, gdzie oglądać dzisiejszy mecz z Anną Kalinską na żywo – transmisja dostępna w TV oraz online.

Mecz Igi Świątek dzisiaj na żywo: transmisja za darmo

Dzisiejszy mecz Igi Świątek z Anną Kalinskąja w 1/16 finału Australian Open 2026 można obejrzeć za darmo w serwisie STS TV. Dostęp do transmisji jest bardzo prosty – wystarczy spełnić dwa szybkie warunki:

załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL,

postaw dowolny kupon za minimalną kwotę.

Po spełnieniu warunków transmisja w STS TV zostanie automatycznie odblokowana. Mecz Świątek – Kalinskaja możesz oglądać na komputerze, smartfonie lub tablecie. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut – nawet jeśli spotkanie już się rozpoczęło.

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek na żywo?

Iga Świątek zmierzy się z Anną Kalinskają w meczu 1/16 finału Australian Open 2026 rozgrywanego w Melbourne. Spotkanie będzie transmitowane na żywo w telewizji na kanale Eurosport 1 oraz online w serwisach Player i STS TV.

Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie?

Mecz Igi Świątek z Anną Kalinskają odbędzie się w sobotę, 24 stycznia 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 09:00 czasu polskiego. Będzie to pojedynek 1/16 finału Australian Open, rozgrywany na twardej nawierzchni w Melbourne.

