Mecz Fręch dzisiaj: gdzie oglądać? (20.03.2025)

Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Dzisiejszy mecz Fręch: transmisja na żywo

Magdalena Fręch w czwartek (20 marca) przystąpi do drugiej rundy turnieju WTA w Miami. Rywalką reprezentantki Polski będzie Elena Gabriela Ruse, która plasuje się na 102. miejscu w światowym rankingu, ale mimo tego w oczach bukmacherów jest faworytką meczu.

Mecz Elena Gabriela Ruse – Magdalena Fręch rozpocznie się o godzinie 16:00 czasu polskiego. Z uwagi na to, że będzie to jedno z pierwszych spotkań tego dnia, to powinno się ono rozpocząć dokładnie o tej porze.

Mecz Fręch dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz Elena Gabriela Ruse – Magdalena Fręch będziesz mógł obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Żeby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki – założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku) oraz zagrać dowolny kupon za co najmniej 2 zł. Inną opcją jest obejrzenie meczu w telewizji. Transmisja będzie dostępna na jednym ze sportowych kanałów CANAL+.

O której gra dzisiaj Fręch?

Spotkanie Magdaleny Fręch z Eleną Gabrielą Ruse zaplanowano na godzinę 16:00 czasu polskiego.

