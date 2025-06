Oleksandr Prykhodko/Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Dzisiejszy mecz Fręch: transmisja na żywo

Magdalena Fręch zagra dzisiaj o awans do ćwierćfinału bardzo silnie obsadzonego turnieju w Berlinie, który dla zawodniczek jest elementem przygotowań do rywalizacji w Wimbledonie. Polka o pokonaniu wyżej notowanej Mirry Andriejewej, teraz powalczy o sprawienie kolejnej niespodzianki. W dzisiejszym meczu drugiej rundy jej rywalką będzie Amanda Anisimowa. Obie tenisistki do tej pory nie miały okazji rywalizować ze sobą.

Dzisiejszy mecz Fręch – Anisimowa rozegrany zostanie jako ostatni w planie gier i powinien rozpocząć się po godzinie 17:30. Rywalizację „na żywo” będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Mecz Fręch dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Dzisiejszy meczu Fręch można obejrzeć za darmo korzystając z platformy STS TV, która oferuje transmisje ze wszystkich meczów turnieju w Berlinie. Transmisja z dzisiejszego meczu dostępna będzie również w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2.

O której gra dzisiaj Fręch?

Spotkanie Magdaleny Fręch z Amandą Anisimową odbędzie się na zakończenie dzisiejszych zmagań na korcie imienia Steffi Graf. Obie zawodniczi wyjdą na kort po meczu Wang – Gauff. Spotkanie z udziałem Polki nie powinno rozpocząć się przed godziną 17:30.