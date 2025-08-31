Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja za darmo na żywo (31.08.2025)

FC Barcelona w niedzielę zmierzy się z Rayo Vallecano w 3. kolejce La Liga. Spotkanie na Campo de Futbol de Vallecas rozpocznie się o godzinie 21:30.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja za darmo

Transmisja za darmo z dzisiejszego meczu FC Barcelony z Rayo Vallecano będzie dostępna w STS TV. Żeby uzyskać darmowy dostęp, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL. Następnie trzeba postawić dowolny zakład za minimum 2 zł – przed meczem albo w trakcie gry. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie automatycznie odblokowana. STS TV działa bez problemu na komputerach, tabletach i smartfonach, więc możesz oglądać mecz w dowolnym miejscu.

Rayo Vallecano – Barcelona: transmisja online i TV

Mecz Rayo Vallecano – FC Barcelona rozpocznie się w niedzielę, 31 sierpnia o godzinie 21:30. Spotkanie będzie dostępne online w serwisie ElevenSports.pl. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 1.

O której dzisiejszy mecz Barcelony?

Dzisiejszy mecz FC Barcelony z Rayo Vallecano odbędzie się w niedzielę, 31 sierpnia o godzinie 21:30 czasu polskiego. Spotkanie rozegrane zostanie na Campo de Futbol de Vallecas w Madrycie.

Barcelona jest naturalnym faworytem tego starcia – zespół Hansiego Flicka wygrał dwa pierwsze mecze sezonu, pokonując Mallorcę (3:0) i Levante (3:2). Rayo jednak potrafi napsuć Barcy sporo problemów – w poprzednich sezonach kilkukrotnie urywało jej punkty.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: przewidywane składy

Rayo Vallecano: Augusto Batalla, Andrei Florin Rațiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria, Isi Palazon, Unai López Cabrera, Pathe Ciss, Álvaro García Rivera, Jorge de Frutos, Pedro Díaz Fanjul

FC Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Álex Balde, Frenkie De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres

