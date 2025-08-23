Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? (23.08.2025)

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Barcelony dzisiaj. Transmisja za darmo ze spotkania z Levante będzie dostępna online.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja za darmo

Transmisja za darmo z dzisiejszego meczu FC Barcelony z Levante będzie dostępna w STS TV. Żeby uzyskać darmowy dostęp, wystarczy zarejestrować konto z kodem GOAL. Następnym krokiem jest postawienie dowolnego zakładu za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Jest to w pełni bezpieczna platforma dla wszystkich urządzeń.

Levante – Barcelona: transmisja i voucher Canal+

Jeśli oglądasz również mecze Premier League, to dobrą opcją będzie oferta bukmachera Superbet. Ten operator rozdaje vouchery na TRZYMIESIĘCZNY dostęp do serwisu Canal+. Wystarczy spełnić te poniższe warunki:

Zarejestruj się w Superbet z kodem GOALCPLUS – Z TEGO LINKU Wpłać 40 zł i postaw dowolny zakład Odbierz kod do serwisu Canal+ (otrzymasz go na nr telefonu)

O której dzisiejszy mecz Barcelony?

Dzisiejszy mecz FC Barcelony z Levante, czyli w sobotę 23 sierpnia, rozpocznie się o godzinie 21:30 czasu polskiego. Termin spotkania wynika z temperatur panujących w Hiszpanii. Naturalnym faworytem pojedynku jest Duma Katalonii, która pokazała swoją siłę przy okazji meczu z Mallorcą w ramach 1. kolejki La Liga.

