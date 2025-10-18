Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. O której? (17.10.2025)

Barcelona – Girona transmisja, gdzie oglądać? W sobotnie popołudnie na Camp Nou dojdzie do emocjonującego starcia w ramach 9. kolejki La Liga.

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Darmową opcją śledzenia spotkania FC Barcelona – Girona jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją włączyć, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana i dostępna na komputerze, smartfonie oraz tablecie w wysokiej jakości.

Jak oglądać mecz Barcelony dzisiaj w STS TV za darmo?

Dostęp do transmisji w STS TV uzyskasz w kilku prostych krokach:

Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL (z tego linku), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz transmisję meczu FC Barcelona – Girona.

Kto wygra mecz? Barcelona

Girona

Będzie remis Barcelona 82%

Girona 9%

Będzie remis 9% 11+ Votes

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie FC Barcelona – Girona w ramach 9. kolejki La Liga będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi Eleven Sports 1. Początek meczu w sobotę, 18 października 2025 roku o godzinie 16:15.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Transmisja online ze spotkania Barcelona – Girona będzie dostępna w serwisie Canal+ Online i Polsat Box GO oraz na stronie Eleven Sports. Alternatywnie mecz można obejrzeć bezpłatnie przez STS TV po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu kuponu za minimum 2 zł.