Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. O której? (17.10.2025)

14:29, 18. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Barcelona – Girona transmisja, gdzie oglądać? W sobotnie popołudnie na Camp Nou dojdzie do emocjonującego starcia w ramach 9. kolejki La Liga.

Frenkie de Jong
fot. DPPI Media Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Darmową opcją śledzenia spotkania FC Barcelona – Girona jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją włączyć, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana i dostępna na komputerze, smartfonie oraz tablecie w wysokiej jakości.

Oglądaj mecz Barcelona – Girona ZA DARMO w STS TV! Z kodem GOAL

Jak oglądać mecz Barcelony dzisiaj w STS TV za darmo?

Dostęp do transmisji w STS TV uzyskasz w kilku prostych krokach:

  1. Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL (z tego linku),
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
  3. Wejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz transmisję meczu FC Barcelona – Girona.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie FC Barcelona – Girona w ramach 9. kolejki La Liga będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi Eleven Sports 1. Początek meczu w sobotę, 18 października 2025 roku o godzinie 16:15.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Transmisja online ze spotkania Barcelona – Girona będzie dostępna w serwisie Canal+ Online i Polsat Box GO oraz na stronie Eleven Sports. Alternatywnie mecz można obejrzeć bezpłatnie przez STS TV po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu kuponu za minimum 2 zł.

O której dzisiaj mecz Barcelony?

Spotkanie FC Barcelona – Girona w ramach 9. kolejki La Liga odbędzie się w sobotę, 18 października 2025 roku o godzinie 16:15.

Gdzie obejrzeć mecz Barcelony dzisiaj?

Mecz Barcelony dzisiaj możesz obejrzeć w telewizji na Eleven Sports 1, online w serwisie Canal+ Online lub w aplikacji Eleven Sports, a także bezpłatnie w STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.