Dzisiejszy mecz Barcelony z Olympiakosem można obejrzeć w TV oraz online. Czy będzie transmisja na żywo za darmo z tego meczu Ligi Mistrzów?

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?

Dzisiejszy mecz Barcelony z Olympiakosem będzie do obejrzenia na żywo na kanale Canal+ Extra 1 oraz w internecie za pośrednictwem usługi Canal+ Online. 30-dniowy dostęp to platformy streamingowej możesz uzyskać poprzez specjalny voucher od STS. Warunkiem jest nieposiadanie konta u tego bukmachera.

Jak obejrzeć mecz Barcelony w Canal+ Online?

Rejestracja w STS i odbiór vouchera zajmie Ci zaledwie kilka minut. Oto instrukcja:

Mecz Barcelony dzisiaj – czy jest transmisja za darmo?

Transmisja meczu Barcelony z Olympiakosem nie będzie dostępna w pełni za darmo. Telewizja TVP pokaże inne spotkanie, a mianowicie starcie Arsenalu z Atletico. Najkorzystniejszą opcją jest skorzystanie z vouchera na Canal+ Online od STS.

O której dzisiejszy mecz Barcelony?

Dzisiejszy mecz Barcelony z Olympiakosem rozpocznie się planowo o godzinie 18:45. To niestandardowa pora dla Dumy Katalonii, która zazwyczaj grała w Lidze Mistrzów o 21:00.