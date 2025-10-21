Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. Gdzie oglądać? (21.10.2025)

17:56, 21. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Dzisiejszy mecz Barcelony z Olympiakosem można obejrzeć w TV oraz online. Czy będzie transmisja na żywo za darmo z tego meczu Ligi Mistrzów?

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?

Dzisiejszy mecz Barcelony z Olympiakosem będzie do obejrzenia na żywo na kanale Canal+ Extra 1 oraz w internecie za pośrednictwem usługi Canal+ Online. 30-dniowy dostęp to platformy streamingowej możesz uzyskać poprzez specjalny voucher od STS. Warunkiem jest nieposiadanie konta u tego bukmachera.

Oglądaj mecz Barcelony w Lidze Mistrzów! Odbierz Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak obejrzeć mecz Barcelony w Canal+ Online?

Rejestracja w STS i odbiór vouchera zajmie Ci zaledwie kilka minut. Oto instrukcja:

  1. Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 30 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Mecz Barcelony dzisiaj – czy jest transmisja za darmo?

Transmisja meczu Barcelony z Olympiakosem nie będzie dostępna w pełni za darmo. Telewizja TVP pokaże inne spotkanie, a mianowicie starcie Arsenalu z Atletico. Najkorzystniejszą opcją jest skorzystanie z vouchera na Canal+ Online od STS.

O której dzisiejszy mecz Barcelony?

Dzisiejszy mecz Barcelony z Olympiakosem rozpocznie się planowo o godzinie 18:45. To niestandardowa pora dla Dumy Katalonii, która zazwyczaj grała w Lidze Mistrzów o 21:00.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Barcelony?

Dzisiejsze spotkanie Barcelony można oglądać na kanale CANAL+ Extra 1, a także online w serwisie Canal+ Online.

Kiedy mecz Barcelony?

Mecz Barcelony z Olympiakosem rozpocznie się planowo o godzinie 18:45 we wtorek (21 października 2025 roku).