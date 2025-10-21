Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?
Dzisiejszy mecz Barcelony z Olympiakosem będzie do obejrzenia na żywo na kanale Canal+ Extra 1 oraz w internecie za pośrednictwem usługi Canal+ Online. 30-dniowy dostęp to platformy streamingowej możesz uzyskać poprzez specjalny voucher od STS. Warunkiem jest nieposiadanie konta u tego bukmachera.
Jak obejrzeć mecz Barcelony w Canal+ Online?
Rejestracja w STS i odbiór vouchera zajmie Ci zaledwie kilka minut. Oto instrukcja:
- Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 30 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Mecz Barcelony dzisiaj – czy jest transmisja za darmo?
Transmisja meczu Barcelony z Olympiakosem nie będzie dostępna w pełni za darmo. Telewizja TVP pokaże inne spotkanie, a mianowicie starcie Arsenalu z Atletico. Najkorzystniejszą opcją jest skorzystanie z vouchera na Canal+ Online od STS.
O której dzisiejszy mecz Barcelony?
Dzisiejszy mecz Barcelony z Olympiakosem rozpocznie się planowo o godzinie 18:45. To niestandardowa pora dla Dumy Katalonii, która zazwyczaj grała w Lidze Mistrzów o 21:00.
