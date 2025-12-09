Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo meczu Barcelona - Eintracht będzie dostępna w TV oraz online w serwisach streamingowych.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Dzisiejszy mecz FC Barcelony z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na kanale Canal+ Extra 1. Spotkanie można oglądać w telewizji oraz online w serwisie Canal+ Online. Dzięki STS kibice mogą uzyskać darmowy dostęp aż na 90 dni, odbierając specjalny voucher.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (kliknij tutaj) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać minimum 50 zł na konto (nie musisz stawiać zakładu), Odbierz voucher wysłany mailowo lub SMS i aktywuj 90-dniowy pakiet Canal+ Online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie Barcelona – Eintracht Frankfurt w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Początek meczu we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00.

Mecz Barcelona – Eintracht dzisiaj: stream online

Transmisja online z meczu Barcelony z Eintrachtem będzie dostępna w serwisie Canal+ Online. Dzięki ofercie STS możesz oglądać Ligę Mistrzów przez 90 dni za darmo – wystarczy zarejestrować się z kodem GOALPLUS. Dostęp do pakietu można również wykupić bezpośrednio poprzez Canal+ Online.