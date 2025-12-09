REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?
Dzisiejszy mecz FC Barcelony z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na kanale Canal+ Extra 1. Spotkanie można oglądać w telewizji oraz online w serwisie Canal+ Online. Dzięki STS kibice mogą uzyskać darmowy dostęp aż na 90 dni, odbierając specjalny voucher.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (kliknij tutaj)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać minimum 50 zł na konto (nie musisz stawiać zakładu),
- Odbierz voucher wysłany mailowo lub SMS i aktywuj 90-dniowy pakiet Canal+ Online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV
Spotkanie Barcelona – Eintracht Frankfurt w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Początek meczu we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00.
Mecz Barcelona – Eintracht dzisiaj: stream online
Transmisja online z meczu Barcelony z Eintrachtem będzie dostępna w serwisie Canal+ Online. Dzięki ofercie STS możesz oglądać Ligę Mistrzów przez 90 dni za darmo – wystarczy zarejestrować się z kodem GOALPLUS. Dostęp do pakietu można również wykupić bezpośrednio poprzez Canal+ Online.
Mecz Barcelona – Eintracht Frankfurt rozpocznie się we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00 na Camp Nou.
Mecz Barcelony z Eintrachtem będzie transmitowany na Canal+ Extra 1 oraz online na platformie Canal+ Online.