Aflo Co. Ltd./Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona ma szansę zrobić dzisiaj kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Duma Katalonii bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego zmierzy się u siebie z Realem Mallorca. Mimo absencji najlepszego strzelca, jest zdecydowanym faworytem do zdobycia trzech punktów. Wygrana pozwoliłaby jej, przynajmniej do środy, powiększyć do siedmiu punktów przewagę nad Realem Madryt.

Mecz Barcelona – Mallorca rozpocznie się o godzinie 21:30. Z meczu dostępna będzie telewizyjna transmisja na kanale CANAL+ Sport. Rywalizację obu zespołów można również oglądać za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe, bowiem wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za co najmniej 2 zł.

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Zaplanowany na wtorek mecz Barcelony z Mallorką będzie dostępny dla widzów zarówno w TV, jak i online. Tradycyjna telewizyjna transmisja prowadzona będzie na kanale CANAL+ Sport. Z kolei drogą internetową pojedynek będzie można śledzić korzystając między innymi z platformy STS TV lub CANAL+ online.

Mecz Barcelony: kto wygra?

