Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona może dzisiaj odskoczyć od ligowych rywali w tabeli. W meczu przed własną publicznością zmierzy się z Osasuną Pampeluna. Wygrana pozwoli im przynajmniej do niedzieli powiększyć przewagę nad drugim w tabeli Atletico do czterech punktów, natomiast nad trzecim Realem Madryt do sześciu punktów. Zespół Hansiego Flicka jest murowanym faworytem do zwycięstwa.

Zaplanowany na dzisiaj mecz Barcelona – Osasuna rozegrany zostanie o godzinie 21:00. W telewizji transmisję będzie można znaleźć na kanale CANAL+ Sport. Istnieje również możliwość obejrzenia meczu za darmo na platformie STS TV. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, aby uzyskać dostęp. Pierwszym jest rejestracja konta w STS z kodem promocyjnym GOAL, natomiast drugim postawienie dowolnego zakładu za co najmniej 2 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja z dzisiejszego spotkania będzie dostępna zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i drogą internetową. Na dużym ekranie mecz obejrzymy na kanale CANAL+ Sport. Z kolei za pośrednictwem internetu możemy go oglądać na kilka sposobów. Transmisje z tego pojedynku będą dostępne na platformach STS TV i CANAL+ online.

Freebet 250 za brak porażki Barcelony z kodem GOAL

250 zł extra bonusu można zgarnąć w BETFAN przy okazji sobotniego spotkania. Nowi klienci mogą otrzymać taki freebet, jeżeli spełnią warunki oferty, a Barcelona nie przegra z Osasuną. Co trzeba konkretnie zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL, akceptując wszystkie zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie dokładnie 30 zł Postaw pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 30 zł obejmujący dowolny zakład z oferty na mecz Barcelona – Osasuną (min. kurs 2.00, rozliczenie do 08.03. 23:59). Nie może to być jednak zakład na wygraną Osasuny Jeżeli Barcelona nie przegra z Osasuną, otrzymasz od BETFAN freebet o wartości 250 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Barcelony: kto wygra?

Czy Barcelona wygra z Osasuną? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.