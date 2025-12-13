Mecz Barcelona – Osasuna dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (13.12.2025)

Mecz Barcelona – Osasuna dzisiaj: transmisja online
Spotkanie Barcelona – Osasuna w 16. kolejce La Liga można obejrzeć online w serwisie CANAL+ Online. Wybrane mecze ligi hiszpańskiej są również dostępne w STS TV, gdzie użytkownicy mogą śledzić transmisje po założeniu konta i spełnieniu podstawowych warunków.
Jak oglądać mecze w STS TV?
- Załóż konto w STS z kodem GOAL
- Potwierdź wymagane zgody i dokończ rejestrację,
- Zasil konto dowolną kwotą,
- Wejdź w zakładkę STS TV i uruchom transmisję.
Mecz Barcelona – Osasuna dzisiaj: transmisja TV
Mecz Barcelona – Osasuna będzie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Sport. Studio oraz transmisja rozpoczną się przed pierwszym gwizdkiem.
Mecz Barcelona – Osasuna: gdzie obejrzeć?
Spotkanie będzie transmitowane w dwóch legalnych źródłach: w telewizji na CANAL+ Sport oraz w streamie online w CANAL+ Online. Wybrane mecze ligi hiszpańskiej można oglądać także w STS TV.
O której dzisiaj mecz Barcelona – Osasuna?
Mecz odbędzie się w sobotę, 13 grudnia 2025 roku o godzinie 18:30. Spotkanie zostanie rozegrane przy ograniczonej liczbie widzów na Camp Nou.
