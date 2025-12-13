Mecz Barcelona – Osasuna dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (13.12.2025)

Dzisiejszy mecz Barcelona - Osasuna można obejrzeć w TV oraz online. Sprawdź, gdzie oglądać to spotkanie 16. kolejki La Liga.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Barcelona – Osasuna dzisiaj: transmisja online

Spotkanie Barcelona – Osasuna w 16. kolejce La Liga można obejrzeć online w serwisie CANAL+ Online. Wybrane mecze ligi hiszpańskiej są również dostępne w STS TV, gdzie użytkownicy mogą śledzić transmisje po założeniu konta i spełnieniu podstawowych warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecze w STS TV?

Załóż konto w STS z kodem GOAL

Potwierdź wymagane zgody i dokończ rejestrację,

Zasil konto dowolną kwotą,

Wejdź w zakładkę STS TV i uruchom transmisję.

Mecz Barcelona – Osasuna dzisiaj: transmisja TV

Mecz Barcelona – Osasuna będzie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Sport. Studio oraz transmisja rozpoczną się przed pierwszym gwizdkiem.

Mecz Barcelona – Osasuna: gdzie obejrzeć?

Spotkanie będzie transmitowane w dwóch legalnych źródłach: w telewizji na CANAL+ Sport oraz w streamie online w CANAL+ Online. Wybrane mecze ligi hiszpańskiej można oglądać także w STS TV.

O której dzisiaj mecz Barcelona – Osasuna?

Mecz odbędzie się w sobotę, 13 grudnia 2025 roku o godzinie 18:30. Spotkanie zostanie rozegrane przy ograniczonej liczbie widzów na Camp Nou.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.