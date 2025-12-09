FC Barcelona - Eintracht Frankfurt: gdzie oglądać? Transmisja tego meczu będzie dostępna w TV oraz w formie streamu online.

Gdzie obejrzeć Barcelona – Eintracht Frankfurt?

Mecz Barcelona – Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Transmisja jest również dostępna online w serwisie Canal+ Online. Teraz pakiet do tej platformy streamingowej możesz otrzymać na wyjątkowo korzystnych warunkach. Bukmacher STS rozdaje 3-miesięczne vouchery do Canal+ Online w zamian za rejestrację i dokonanie depozytu w wysokości 50 zł.

Jak skorzystać z promocji STS? Jak odebrać voucher na Canal+ Online?

Rejestracja: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (kliknij tutaj), Wpłata: Wpłać minimalne 50 zł przy pierwszym depozycie, Odbiór: Otrzymasz SMS oraz e-mail z kodem do aktywacji 90-dniowego pakietu Canal+ Online.

Barcelona – Eintracht Frankfurt: transmisja TV

Mecz Barcelony z Eintrachtem Frankfurt w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowany w polskiej telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Pierwszy gwizdek we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00.

Barcelona – Eintracht Frankfurt: stream online

Legalną i najwygodniejszą opcją do oglądania meczu Barcelona – Eintracht w internecie jest platforma Canal+ Online. Dzięki promocji STS możesz uzyskać dostęp do pakietu na 90 dni za darmo.

Kiedy mecz Barcelona – Eintracht Frankfurt?

Mecz Barcelona – Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00 na Camp Nou.

