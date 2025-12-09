Gdzie obejrzeć Barcelona – Eintracht Frankfurt?
Mecz Barcelona – Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Transmisja jest również dostępna online w serwisie Canal+ Online. Teraz pakiet do tej platformy streamingowej możesz otrzymać na wyjątkowo korzystnych warunkach. Bukmacher STS rozdaje 3-miesięczne vouchery do Canal+ Online w zamian za rejestrację i dokonanie depozytu w wysokości 50 zł.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak skorzystać z promocji STS? Jak odebrać voucher na Canal+ Online?
- Rejestracja: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (kliknij tutaj),
- Wpłata: Wpłać minimalne 50 zł przy pierwszym depozycie,
- Odbiór: Otrzymasz SMS oraz e-mail z kodem do aktywacji 90-dniowego pakietu Canal+ Online.
Barcelona – Eintracht Frankfurt: transmisja TV
Mecz Barcelony z Eintrachtem Frankfurt w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowany w polskiej telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Pierwszy gwizdek we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00.
Barcelona – Eintracht Frankfurt: stream online
Legalną i najwygodniejszą opcją do oglądania meczu Barcelona – Eintracht w internecie jest platforma Canal+ Online. Dzięki promocji STS możesz uzyskać dostęp do pakietu na 90 dni za darmo.
Kiedy mecz Barcelona – Eintracht Frankfurt?
Mecz Barcelona – Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00 na Camp Nou.
