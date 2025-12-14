Mecz Alaves – Real Madryt dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (14.12.2025)

19:03, 14. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Dzisiejszy mecz Alaves - Real Madryt można obejrzeć w TV oraz online. Sprawdź, gdzie oglądać to spotkanie 16. kolejki La Liga.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Mecz Alaves – Real Madryt dzisiaj: transmisja online

Spotkanie Alaves – Real Madryt w 16. kolejce La Liga można obejrzeć online w serwisie CANAL+ Online. Wybrane mecze ligi hiszpańskiej są dodatkowo dostępne w STS TV, gdzie transmisje można śledzić po założeniu konta i spełnieniu podstawowych wymagań technicznych.

Oglądaj mecz Alaves – Real Madryt ZA DARMO! Z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecze w STS TV?

  • Załóż konto w STS z kodem GOAL
  • Potwierdź wymagane zgody i dokończ rejestrację,
  • Zasil konto dowolną kwotą,
  • Wejdź w zakładkę STS TV i uruchom transmisję.

Mecz Alaves – Real Madryt dzisiaj: transmisja TV

Mecz Alaves – Real Madryt będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Studio i transmisja rozpoczną się przed pierwszym gwizdkiem.

Mecz Deportivo Alaves – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Transmisja dostępna będzie w dwóch legalnych miejscach: w telewizji na Eleven Sports 1 oraz w streamie online na platformie CANAL+ Online. Część meczów La Liga można również oglądać w STS TV.

O której dzisiaj mecz Alaves – Real Madryt?

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00. Alaves zagra przed własną publicznością.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.