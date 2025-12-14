Mecz Alaves – Real Madryt dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (14.12.2025)

Mecz Alaves – Real Madryt dzisiaj: transmisja online
Spotkanie Alaves – Real Madryt w 16. kolejce La Liga można obejrzeć online w serwisie CANAL+ Online. Wybrane mecze ligi hiszpańskiej są dodatkowo dostępne w STS TV, gdzie transmisje można śledzić po założeniu konta i spełnieniu podstawowych wymagań technicznych.
Jak oglądać mecze w STS TV?
- Załóż konto w STS z kodem GOAL
- Potwierdź wymagane zgody i dokończ rejestrację,
- Zasil konto dowolną kwotą,
- Wejdź w zakładkę STS TV i uruchom transmisję.
Mecz Alaves – Real Madryt dzisiaj: transmisja TV
Mecz Alaves – Real Madryt będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Studio i transmisja rozpoczną się przed pierwszym gwizdkiem.
Mecz Deportivo Alaves – Real Madryt: gdzie obejrzeć?
Transmisja dostępna będzie w dwóch legalnych miejscach: w telewizji na Eleven Sports 1 oraz w streamie online na platformie CANAL+ Online. Część meczów La Liga można również oglądać w STS TV.
O której dzisiaj mecz Alaves – Real Madryt?
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00. Alaves zagra przed własną publicznością.
