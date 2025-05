Manchester United – West Ham United: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (11.05.2025)

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United – West Ham United, gdzie oglądać?

W 36. kolejce Premier League, Manchester United podejmie na Old Trafford West Ham United. Mecz odbędzie się w niedzielę, 11 maja 2025 roku o godzinie 15:15. Dla Czerwonych Diabłów rywalizacja w lidze nie ma już większego znaczenia. Ekipa Rubena Amorima przygotowuje się do nadchodzącego finału Ligi Europy. Z tego względu Młoty mogą myśleć o wywiezieniu korzystnego rezultatu.

Manchester United – West Ham United, transmisja TV

Spotkanie Manchester United – West Ham United będzie transmitowane na żywo w telewizji na kanale CANAL+ Sport 4. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 15:15.

Manchester United – West Ham United, transmisja online

Transmisja online z tego spotkania będzie dostępna na platformie Viaplay. Dostęp do transmisji wymaga posiadania aktywnego pakietu Viaplay. Starcie na Old Trafford skomentują Mariusz Hawryszczuk oraz Michał Zachodny.

Manchester United – West Ham United, kto wygra?

Manchester United – West Ham United, kursy bukmacherskie

W roli faworyta bukmacherzy traktują Manchester United. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.15. W przypadku ewentualnego zwycięstwa West Hamu jest to 3.40. Kurs na remis wynosi z kolei 3.60. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Manchester United West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2025 09:51 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – West Ham? Transmisja rywalizacji będzie dostępna w telewizji na CANAL+ Sport 4 oraz w internecie w platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – West Ham? Ten mecz odbędzie się w niedzielę (11 maja) o godzinie 15:15.

