IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Tottenham, gdzie oglądać

Fani Manchesteru United nie mieli, z czego się cieszyć, spoglądając na tabelę po rundzie jesiennej. Obecnie Czerwone Diabły zajmują ósmą lokatę w tabeli Premier League, a do czołowej czwórki tracą aż dziewięć punktów. Wygrały tylko raz w pięciu ostatnich kolejkach. Graczom Tottenhamu Hotspur też zdarzały się w tym czasie wpadki, ale jednak Spurs wygrali aż cztery z pięciu ostatnich meczów w lidze. Im jest już znacznie bliżej do wymarzonej strefy Ligi Mistrzów – do odwiecznych rywali z Arsenalu tracą zaledwie jedno oczko. Z pewnością żaden z piłkarzy po obu stronach nie odstawili w najbliższym starciu nogi.

Manchester United – Tottenham, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Manchester United – Tottenham, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Old Trafford.

Manchester United – Tottenham, kursy bukmacherskie

Choć to Tottenham uzbierał, jak dotąd, znacznie więcej punktów, bukmacherzy upatrują faworytów w podopiecznych Erika ten Haga.

Manchester United Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 stycznia 2024 09:13 .

