Manchester United – Sunderland, gdzie oglądać?
W sobotnie popołudnie swoje spotkanie w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League rozegra Manchester United. Tego dnia podopieczni Rubena Amorima przed własną publicznością podejmą Sunderland. Czerwone Diabły przystąpią do tego meczu po porażce z Brentford (1:3).
Sunderland natomiast przystąpi do tej rywalizacji w dużo lepszych humorach. Beniaminek Premier League przed tygodniem zdołał odnieść zwycięstwo nad Nottingham Forest (1:0). Nadchodząca rywalizacja na Old Trafford zapowiada się niezwykle interesująco.
Manchester United – Sunderland, transmisja w TV
Spotkanie Manchester United – Sunderland obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2.
Manchester United – Sunderland, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
Manchester United – Sunderland, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną United 75%
- remisem 25%
- wygraną Sunderlandu 0%
4+ Votes
Manchester United – Sunderland, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniego pojedynku jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.52. W przypadku zwycięstwa Sunderland natomiast sięga nawet 5.75.
Mecz odbędzie się już w sobotę (3 października) o godzinie 16:00.
