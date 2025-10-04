Manchester United już w sobotę rozegra kolejne spotkanie w rozgrywkach Premier League. Przeciwnikiem Czerwonych Diabłów będzie Sunderland. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro oraz Bruno Fernandes

Manchester United – Sunderland, gdzie oglądać?

W sobotnie popołudnie swoje spotkanie w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League rozegra Manchester United. Tego dnia podopieczni Rubena Amorima przed własną publicznością podejmą Sunderland. Czerwone Diabły przystąpią do tego meczu po porażce z Brentford (1:3).

Sunderland natomiast przystąpi do tej rywalizacji w dużo lepszych humorach. Beniaminek Premier League przed tygodniem zdołał odnieść zwycięstwo nad Nottingham Forest (1:0). Nadchodząca rywalizacja na Old Trafford zapowiada się niezwykle interesująco.

Manchester United – Sunderland, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Sunderland obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2.

Manchester United – Sunderland, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Manchester United – Sunderland, kto wygra?

Manchester United – Sunderland, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego pojedynku jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.52. W przypadku zwycięstwa Sunderland natomiast sięga nawet 5.75.

Manchester United Sunderland 1.52 4.40 5.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2025 16:29 .

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Sunderland? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Sunderland? Mecz odbędzie się już w sobotę (3 października) o godzinie 16:00.

