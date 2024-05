Manchester United - Newcastle United: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online. W środę na Old Trafford odbędzie się starcie, którego stawką będzie awans do europejskich pucharów. Sprawdź gdzie oglądać mecz Man Utd - Newcastle.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Man Utd – Newcastle: gdzie oglądać?

Na Old Trafford w środę odbędzie się zaległy mecz 34. kolejki Premier League. Manchester United teoretycznie wciąż ma szanse na awans do europejskich pucharów, lecz potrzebuje kompletu punktów. Podopieczni Erika ten Haga tracą aktualnie trzy punkty do swojego najbliższego rywala.

Z kolei goście zajmują 6. miejsce w tabeli ligowej i na ten moment to oni rozdają karty w grze o awans do Ligi Konferencji. Newcastle ma tyle samo punktów co Chelsea, więc nie mogą sobie pozwolić na żadną wpadkę, jeśli na jesień chcą grać w Europie. Sprawdź nasze typy na mecz Manchester United – Newcastle.

Man Utd – Newcastle: transmisja TV

Mecz nie będzie transmitowany w telewizji.

Man Utd – Newcastle: transmisja online

Spotkanie Manchester United – Newcastle będzie można zobaczyć w internecie. Każde starcie w Premier League transmitowane jest na platformie streamingowej Viaplay.

Man Utd – Newcastle: kto wygra?

Man Utd – Newcastle: kursy bukmacherskie

Kiepska forma Manchesteru United powoduje, że bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Newcastle. Kurs na ich zwycięstwo to 2.35, zaś na triumf Czerwonych Diabłów to 2.70.

Manchester United Newcastle 2.70 4.05 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2024 07:28 .

Gdzie obejrzeć mecz Man Utd – Newcastle?

Spotkanie będzie transmitowane w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Man Utd – Newcastle?

Mecz zostanie rozegrany w środę (15 maja) o godzinie 21:00.

