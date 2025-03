Manchester United – Fulham: czy jest transmisja? (02.03.2025)

Manchester United - Fulham, mecz 1/8 finału Pucharu Anglii. Czy można obejrzeć transmisję niedzielnego spotkania na Old Trafford?

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United – Fulham, czy można oglądać?

Manchester United walczy o awans do ćwierćfinału Pucharu Anglii. W niedzielę podejmie na Old Trafford Fulham, które nie będzie wygodnym przeciwnikiem. Londyńczycy w tym sezonie prezentują się nieźle i potrafili zagrozić drużynom o większym potencjale kadrowym. Obie ekipy w tej kampanii dwukrotnie mierzyły się już w Premier League – co ciekawe, komplet punktów powędrował na konto Czerwonych Diabłów, które oba starcia wygrały po 1-0.

Na drodze do 1/8 finału Pucharu Anglii Manchester United pokonał Leicester City oraz Arsenal. Fulham z kolei do tej pory toczyło boje z zespołami z niższych szczebli rozgrywkowych – Watford i Wigan. Tym razem podejmie rywala z najwyższej półki.

Dla Rubena Amorima to szalenie ważne starcie. Manchester United nie ma szans na trofeum w Premier League, a w dodatku odpadł z Pucharu Ligi Angielskiej. Ewentualna porażka z Fulham może przesądzić o losach jego przyszłości na Old Trafford.

Niedzielny mecz 1/8 finału Pucharu Anglii (2 marca) pomiędzy Manchesterem United a Fulham rozpocznie się o godzinie 17:30. Niestety nie będzie można obejrzeć rywalizacji na Old Trafford w Polsce. Żadna stacja ani platforma streamingowa nie wykupiła do praw do transmitowania spotkań Pucharu Anglii w sezonie 2024/2025.