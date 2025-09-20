Manchester United – Chelsea, gdzie oglądać?
Już w sobotę odbędzie się hit 5. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmie Chelsea. Czerwone Diabły przystąpią do tej rywalizacji po blamażu w derbach z Manchesterem City (0:3).
Chelsea również chciałaby zapomnieć jak najszybciej o swoim ostatnim występie. Podopieczni Enzo Mareski w środku tygodnia zagrali z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów i ponieśli bolesną porażkę (1:3). Nadchodząca rywalizacja na Old Trafford zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Manchester United – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Manchester United – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1.
Manchester United – Chelsea, transmisja online
Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.
Manchester United – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Manchesteru United 100%
- remisem 0%
- wygraną Chelsea 0%
3+ Votes
Manchester United – Chelsea, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Manchesteru United natomiast sięga 2.65.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (20 września) o godzinie 18:30.
