Manchester United i Chelsea zmierzą się ze sobą w hicie 5. kolejki rozgrywek Premier League. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Manchester United – Chelsea, gdzie oglądać?

Już w sobotę odbędzie się hit 5. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmie Chelsea. Czerwone Diabły przystąpią do tej rywalizacji po blamażu w derbach z Manchesterem City (0:3).

Chelsea również chciałaby zapomnieć jak najszybciej o swoim ostatnim występie. Podopieczni Enzo Mareski w środku tygodnia zagrali z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów i ponieśli bolesną porażkę (1:3). Nadchodząca rywalizacja na Old Trafford zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Manchester United – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1.

Manchester United – Chelsea, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

Manchester United – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Manchesteru United

remisem

wygraną Chelsea wygraną Manchesteru United 100%

remisem 0%

wygraną Chelsea 0% 3+ Votes

Manchester United – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Manchesteru United natomiast sięga 2.65.

Manchester United Chelsea 2.65 3.60 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 21:36 .

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Chelsea? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Chelsea? Mecz odbędzie się już w sobotę (20 września) o godzinie 18:30.

