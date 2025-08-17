Manchester United - Arsenal to hit 1. kolejki Premier League, który zostanie rozegrany w niedzielę, 17 sierpnia, o godz. 17:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Man United – Arsenal: gdzie oglądać?

Premier League startuje od mocnego uderzenia. W niedzielę (17 sierpnia) kibice zobaczą na Old Trafford hit 1. kolejki między Manchesterem United a Arsenalem. Dla Czerwonych Diabłów będzie to szansa na nowe otwarcie. Po rozczarowującym sezonie 2024/25 drużyna Rubena Amorima musi udowodnić, że potrafi wrócić na właściwe tory.

Arsenal przyjeżdża do Manchesteru z jasnym celem – chce rozpocząć sezon od zwycięstwa i od razu pokazać, że mistrzostwo Anglii to nie tylko marzenie, ale realny plan. Zespół Mikela Artety wzmocnił się latem m.in. Victorem Gyokeresem i Martinem Zubimendim, a w klubie nikt nie ukrywa, że po serii drugich miejsc apetyt na złoto jest ogromny. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Arsenal.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Man United – Arsenal: transmisja w TV

Spotkanie Manchesteru United z Arsenalem będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 1. Początek hitowego meczu na Old Trafford o godzinie 17:30.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Man United – Arsenal: stream online

Mecz pomiędzy Manchesterem United i Arsenalem można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Man United – Arsenal: sonda

Kto wygra mecz? Manchester United

Remis

Arsenal Manchester United 80%

Remis 10%

Arsenal 10% 10+ Votes

Man United – Arsenal: kursy bukmacherskie

Manchester United Arsenal 4.10 3.80 1.93 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 11:49 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Arsenal? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester United – Arsenal? Mecz zostanie rozegrane w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.