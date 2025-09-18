Man City - SSC Napoli: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów z udziałem The Citizens i Partenopei będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City – SSC Napoli: gdzie oglądać za darmo?

Czwartkowe spotkanie Manchesteru City z SSC Napoli można obejrzeć w telewizji, a także online. Jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z bukmacherów. Ciekawe rozwiązanie przygotował bukmacher Superbet, dzięki któremu mecze Ligi Mistrzów można oglądać za darmo.

Manchester City przystąpi do rywalizacji w dobrych nastrojach po efektownym zwycięstwie w derbach z Manchesterem United (3:0) w hicie Premier League. Z kolei SSC Napoli ma za sobą trzecią z rzędu wygraną w Serie A, dzięki czemu jest liderem rozgrywek. Partenopei pokonali ostatnio Fiorentinę (3:1).

Jak oglądać mecz Manchester City – SSC Napoli online?

Liga Mistrzów jest dostępna w internecie dzięki usłudze streamingowej CANAL+. Koszt pakietu Super Sport wynosi 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Teraz możesz jednak zgarnąć voucher na pakiet CANAL+, obejmujący nie tylko transmisje Ligi Mistrzów. Można go otrzymać za rejestrację i jeden zakład u bukmachera Superbet. Oto dokładna instrukcja:

Zarejestruj się w Superbet z kodem GOAL (od 13.09.2025 do wyczerpania zapasów). Wpłać min. 40 PLN i postaw pierwszy zakład. Zweryfikuj konto. Do 7 dni odbierz voucher CANAL+ online (3 miesiące za darmo). Numer telefonu w CANAL+ i Superbet musi być ten sam. Zgarnij też pakiet powitalny: 3755 PLN, freebety 34 PLN + 20 PLN za apkę.

Dzięki pakietowi Super Sport na platformie streamingowej CANAL+ można oglądać nie tylko zmagania najlepszych europejskich drużyn w elitarnych rozgrywkach. Usługa obejmuje także transmisje rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League czy La Liga i meczów żużlowej PGE Ekstraligi. Każdy kibic sportu może znaleźć zatem coś dla siebie. Tym bardziej że w ofercie nie brakuje również turniejów tenisowych.

Manchester City – SSC Napoli: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Manchester City – SSC Napoli rozpocznie się w czwartek, 18 września o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi CANAL+ Extra 2. Rywalizację skomentują Andrzej Twarowski i Tomasz Lipiński.

Manchester City – SSC Napoli: stream online

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

