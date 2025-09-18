Manchester City – SSC Napoli: gdzie oglądać za darmo?
Czwartkowe spotkanie Manchesteru City z SSC Napoli można obejrzeć w telewizji, a także online. Jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z bukmacherów. Ciekawe rozwiązanie przygotował bukmacher Superbet, dzięki któremu mecze Ligi Mistrzów można oglądać za darmo.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Manchester City przystąpi do rywalizacji w dobrych nastrojach po efektownym zwycięstwie w derbach z Manchesterem United (3:0) w hicie Premier League. Z kolei SSC Napoli ma za sobą trzecią z rzędu wygraną w Serie A, dzięki czemu jest liderem rozgrywek. Partenopei pokonali ostatnio Fiorentinę (3:1).
Jak oglądać mecz Manchester City – SSC Napoli online?
Liga Mistrzów jest dostępna w internecie dzięki usłudze streamingowej CANAL+. Koszt pakietu Super Sport wynosi 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Teraz możesz jednak zgarnąć voucher na pakiet CANAL+, obejmujący nie tylko transmisje Ligi Mistrzów. Można go otrzymać za rejestrację i jeden zakład u bukmachera Superbet. Oto dokładna instrukcja:
- Zarejestruj się w Superbet z kodem GOAL (od 13.09.2025 do wyczerpania zapasów).
- Wpłać min. 40 PLN i postaw pierwszy zakład.
- Zweryfikuj konto.
- Do 7 dni odbierz voucher CANAL+ online (3 miesiące za darmo).
- Numer telefonu w CANAL+ i Superbet musi być ten sam.
- Zgarnij też pakiet powitalny: 3755 PLN, freebety 34 PLN + 20 PLN za apkę.
Dzięki pakietowi Super Sport na platformie streamingowej CANAL+ można oglądać nie tylko zmagania najlepszych europejskich drużyn w elitarnych rozgrywkach. Usługa obejmuje także transmisje rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League czy La Liga i meczów żużlowej PGE Ekstraligi. Każdy kibic sportu może znaleźć zatem coś dla siebie. Tym bardziej że w ofercie nie brakuje również turniejów tenisowych.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Manchester City – SSC Napoli: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania Manchester City – SSC Napoli rozpocznie się w czwartek, 18 września o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi CANAL+ Extra 2. Rywalizację skomentują Andrzej Twarowski i Tomasz Lipiński.
Manchester City – SSC Napoli: stream online
Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) dostęp kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Manchesteru City
- wygraną SSC Napoli
- remisem
0 Votes
Spotkanie Manchester City – SSC Napoli rozpocznie się w czwartek, 18 września o godzinie 21:00.
Transmisję ze spotkania Manchester City – SSC Napoli można obejrzeć w telewizji na antenie CANAL+ Extra 2, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.