Manchester City – Manchester United, gdzie oglądać?
W niedzielę odbędzie się hit 4. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester City przed własną publicznością podejmie Manchester United. The Citizens notują właśnie serię dwóch porażek z rzędu. W ostatni meczu uznali wyższość Brighton & Hove Albion (1:2).
Manchester United również nie imponuje formą. Podopieczni Rubena Amorima jednak tuż przed przerwą reprezentacyjną odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując Burnley (3:2). Nadchodząca rywalizacja na Etihad Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Manchester City – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Manchester United będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 1.
Manchester City – Manchester United, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również online. Transmisja będzie dostępna na platformie Canal+ Online.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Manchester City – Manchester United, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną City 25%
- remisem 0%
- wygraną United 75%
4+ Votes
Manchester City – Manchester United, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Manchesteru United natomiast sięga nawet 4.10.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (14 września) o godzinie 17:30.
