Na zdjęciu: Matheus Nunes

Manchester City – Manchester United, gdzie oglądać?

W niedzielę odbędzie się hit 4. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester City przed własną publicznością podejmie Manchester United. The Citizens notują właśnie serię dwóch porażek z rzędu. W ostatni meczu uznali wyższość Brighton & Hove Albion (1:2).

Manchester United również nie imponuje formą. Podopieczni Rubena Amorima jednak tuż przed przerwą reprezentacyjną odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując Burnley (3:2). Nadchodząca rywalizacja na Etihad Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Manchester City – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Manchester United będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 1.

Manchester City – Manchester United, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również online. Transmisja będzie dostępna na platformie Canal+ Online.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Manchester City – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną City

remisem

wygraną United wygraną City 25%

remisem 0%

wygraną United 75% 4+ Votes

Manchester City – Manchester United, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Manchesteru United natomiast sięga nawet 4.10.

Manchester City Manchester United 1.77 3.90 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 13:59 .

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Manchester United? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze internetowej Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Manchester United? Mecz odbędzie się już w niedzielę (14 września) o godzinie 17:30.

