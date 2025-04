Manchester City - Aston Villa to mecz 34. kolejki Premier League. Spotkanie rozpocznie się we wtorek (22 kwietni) o godz. 21:00. Transmisja i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Man City – Aston Villa: gdzie oglądać?

We wtorek, 22 kwietnia, o godz. 21:00 Manchester City podejmie Aston Villę na Etihad Stadium w 34. kolejce Premier League. Zawodnicy The Citizens zajmują piąte miejsce i są niepokonani w sześciu kolejnych spotkaniach. Celem zespołu Pepa Guardioli na ten sezon jest awans do następnej edycji Ligi Mistrzów, a z angielskich rozgrywek aż pięć drużyn zapewni sobie kwalifikację.

Tymczasem klub z Birmingham rewelacyjnie spisuje się w końcówce sezonu. Piłkarze Unaia Emery’ego przegrali tylko raz w ostatnich 12 meczach we wszystkich rozgrywkach. W Premier League wygrali pięć spotkań z rzędu i obecnie plasują się na 7. miejscu. Przypomnijmy, iż Aston Villa w pierwszej części sezonu pokonała Obywateli (2:1). Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Aston Villa.

Man City – Aston Villa: transmisja w TV

Spotkanie Manchesteru City z Aston Villą na Etihad Stadium nie będzie transmitowane w tradycyjne telewizji.

Man City – Aston Villa: stream online

Wtorkowy mecz Manchester City – Asto Villa w ramach 34. kolejki Premier League będzie można śledzić na żywo w internecie. Starcie aktualnych mistrzów Anglii obejrzysz na platformie streamingowej Viaplay. Spotkanie skomentują Piotr Domagała i Michał Gutka.

Man City – Aston Villa: kto wygra?

Man City – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytem wtorkowego starcia na Etihad Stadium są piłkarze Manchesteru City. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.85. Warto dodać, że The Citizens ostatni raz przegrali na własnym boisku z Aston Villą w kwietniu 2007 roku.

Manchester City Aston Villa 1.85 4.25 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2025 10:58 .

Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Aston Villa? Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 22 kwietnia, o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Manchester City – Aston Villa? Mecz będzie transmitowany na platformie streamingowej Viaplay.

