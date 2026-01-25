Maddison Inglis – Iga Świątek: gdzie oglądać za darmo? (26.01.2026)

Gdzie oglądać mecz Maddison Inglis - Iga Świątek? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w TV oraz online za darmo.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Maddison Inglis – Iga Świątek: gdzie obejrzeć za darmo?

Iga Świątek na początku 2026 roku błyszczy formą. Tymczasem w poniedziałek rano polska tenisistka powalczy o awans do 1/4 finału Australian Open. Do swojego spotkania wiceliderka w rankingu WTA stanie w roli faworytki. W każdym razie polka nie ma zamiaru lekceważyć swojej rywalki.

Świątek przystąpi do meczu po pokonaniu Anny Kaliniskaji. Polka wygrała z Rosjanką 2:1 (1:6, 6:1, 1:6). Tymczasem teraz na drodze Polki stanie Maddison Inglis z Australii. 28-latka o awans do ćwierćfinału turnieju powalczy po wygranej walkowerem z Naomi Osaką.

Spotkanie możesz obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji jest bardzo proste. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Inglis – Świątek zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Maddison Inglis – Iga Świątek: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Maddison Inglis i Igą Świątek rozegrany zostanie w poniedziałek. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 9:00. W telewizji transmisję z tego starcia pokaże Eurosport.

Maddison Inglis – Iga Świątek: transmisja online

Transmisja online z meczu Inglis – Świątek będzie dostępna na platformie MAX. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewnią usługi Player i Polsat Box Go. Dodatkowo spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL.

Maddison Inglis – Iga Świątek: typ kibiców

Kto wygra? Inglis

Świątek Inglis 0%

Świątek 100% 2+ Votes

Gdzie oglądać mecz Inglis – Świątek? Transmisja z meczu Inglis – Świątekk będzie dostępna w usłudze STS TV (z kodem GOAL) oraz w Eurosporcie i platformach Max, Player, a także Polsat Box Go. Kiedy rozegrany zostanie mecz Inglis – Świątek? Spotkanie Inglis – Świątek rozegrane zostanie w poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku, o godzinie 9:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.